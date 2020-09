Sumudica'dan ilginç çıkış: Muhtemelen kovulacağım

Süper Lig'e 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rumen teknik adam Sumudica, dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Takımının transfer yapamamasını eleştiren 49 yaşındaki çalıştırıcı, görevinden alınabileceğini ifade etti.

Ülkesinden DigiSport'a konuşan Sumudica'nın açıklamaları şöyle;

"Transfer için para yok"

"Takımda sadece 9 yabancım var. Zaman zaman 16-17 oyuncuyla antrenman yapıyorum. Antrenörleri antrenman kadrosuna dahil edip 10'a 10 çalışmak zorunda kaldık. Federasyon ve yayıncı kuruluş, parayı kulüplere aktarmadı. İşler sıkıştı ve transfer için para yok. Bunlar bana söylendi ve bu sıkıntıyı çekmem gerekiyor."

"Ben olmasam Maxim gelmezdi"

"Ayrılma kararı vermek zor. Çünkü buraya yaptığım transferler beni burada tutuyor. Maxim'i burada bırakamam. Ben burada olmasaydım Gaziantep'e gelmezdi. Onun yanı sıra Junior Morais, Kana-Biyik ve bir sürü isim var."

"Asla pes etmeyeceğim ama muhtemelen kovulacağım"

"Kulüpte derinden hissettiğim bazı sorunlar var. Geçen sene sekizinci bitirdim.Türkiye'de isim yaptık, en iyi koçlardan biriydim ama ben de yapamam, sabrım da var, sağlığım da. Asla pes etmeyeceğim ama muhtemelen kovulacağım."

Marius Sumudica’dan ayrılık sinyali: Gitmeye hazırım Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ilginç açıklamalarda bulundu. Lige sayılı günler kala takımın genel durumundan memnun olmadığını belirten Marius Sumudica, Suudi Arabistan’dan ciddi teklifler aldığını ve sözleşmesindeki özel madde gereği her an ayrılabileceği belirtirken, ligde çok zor bir sezonun kendilerini beklediğini vurguladı.“Lige hazır değiliz”Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala takımın hazır olmadığını ve kötü bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Çok zayıf bir hazırlık süreci geçirdik. Elimizde iyi kamp olanakları yoktu. Hazırlık maçı yapacağımız takımların da sonuçları pozitif çıktığı için çok hazırlık pek maçı yapamadık. Takımın şu an bulunduğu durumdan memnun değilim. Galatasaray maçına hazırlanırken beklemediğimiz olaylar cereyan etti. O yüzden çok hazırız diyemem. Çünkü Galatasaray ile çok zor bir maç bizi bekliyor. Geçen sezon pandemiden sonraki dönemde gösterdiğimiz performanstan çok uzağız. O yüzden hiçbir şey hakkında söz vermek istemiyorum. Bu sezon bizim için zor biz sezon olacak” dedi. “Oyuncularımı tanıyorum, ilk 8 ya da ilk 10 çok zor”Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun çok zor olacağına vurgu yapan Rumen çalıştırıcı, “Bu sezon Süper Lig’i ilk sekizde bitirmek gerçekten çok zor. Eğer taraftarlarımızın ve yöneticilerimizin bu yönde bir düşüncesi varsa gerçekten çok yanlış bir düşüncedeler. Çünkü bu sezon geçen sezondan çok daha zor olacak. Kimseye yalan söylemek ya da kimseyi kandırmak istemiyorum çünkü oyuncularımı tanıyorum. Oyuncularım şu an kafa olarak da lige hazır değiller. Bu konuyu çok konuşmak istemiyorum ama ilk 10 içerisine girmek bu sene gerçekten çok zor olacak” ifadelerini kullandı.“Sözleşmemdeki özel maddeyle her an ayrılabilirim”Suudi Arabistan’dan teklifler aldığını ve bu tekliflerin çok yüksek olduğunu açıklayan Sumudica, sözleşmesindeki özel maddeyle istediği zaman ayrılabileceğini vurgulayarak, “Suudi Arabistan’da sezon bitti ve beni tekrar aralarında görmek istediklerini söyleyerek teklifte bulundular. Burada da geçen sezon bir başarı yakaladım. Oradan aldığım teklif burada aldığım rakamlardan çok daha fazla ama oyuncularımı yüzüstü bırakıp gitmek bana göre değil. Benim bu şehre, kulübe ve oyuncularıma çok büyük bir saygım var. Eğer gitmek istersem sözleşmemdeki madde gereği serbest çıkabilirim buradan. Çünkü kontratımda özel bir madde var ve onu kullanıp gidebilirim. Ama benim için ilk sırada para gelmiyor ama bugün buradan gitmek istesem serbest olarak çıkabilirim. Şu an buradayım ve eğer sezon sonunu görürsem kontratımı bitirip takımdan ayrılacağım. Ama Türkiye’de ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz. Üç maç kazanıp kral da olabiliyorsunuz, üç maç kaybedip en kötü de olabiliyorsunuz. O yüzden ben her zaman gitmeye hazırım ve bu yüzden geldiğimden beri otelde kalıyorum” diye konuştu.Süper Lig'in en centilmen futbolcusu oldu: Hiç kart görmedi📸 pic.twitter.com/z54nMRaKff— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 7, 2020