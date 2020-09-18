Sumudica'dan ilginç çıkış: Muhtemelen kovulacağım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün transfer politikasına tepki gösterirken, "Pes etmeyeceğim ama muhtemelen kovulacağım" ifadelerini kullandı.
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Süper Lig'e 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rumen teknik adam Sumudica, dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Takımının transfer yapamamasını eleştiren 49 yaşındaki çalıştırıcı, görevinden alınabileceğini ifade etti.
Ülkesinden DigiSport'a konuşan Sumudica'nın açıklamaları şöyle;
"Transfer için para yok"
"Takımda sadece 9 yabancım var. Zaman zaman 16-17 oyuncuyla antrenman yapıyorum. Antrenörleri antrenman kadrosuna dahil edip 10'a 10 çalışmak zorunda kaldık. Federasyon ve yayıncı kuruluş, parayı kulüplere aktarmadı. İşler sıkıştı ve transfer için para yok. Bunlar bana söylendi ve bu sıkıntıyı çekmem gerekiyor."
"Ben olmasam Maxim gelmezdi"
"Ayrılma kararı vermek zor. Çünkü buraya yaptığım transferler beni burada tutuyor. Maxim'i burada bırakamam. Ben burada olmasaydım Gaziantep'e gelmezdi. Onun yanı sıra Junior Morais, Kana-Biyik ve bir sürü isim var."
"Asla pes etmeyeceğim ama muhtemelen kovulacağım"
"Kulüpte derinden hissettiğim bazı sorunlar var. Geçen sene sekizinci bitirdim.Türkiye'de isim yaptık, en iyi koçlardan biriydim ama ben de yapamam, sabrım da var, sağlığım da. Asla pes etmeyeceğim ama muhtemelen kovulacağım."
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