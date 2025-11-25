Yeni Şafak
Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında büyük rekabet! İşte güncel puan durumu...

07:5725/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Süper Lig 13. hafta güncel puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçları dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Zirve yarışında yine büyük bir çekişme yaşandı. Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2'lik zorlu bir skorla geçerken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor deplasmanından 5-2'lik farklı bir galibiyetle döndü. Haftanın en heyecanlı maçı ise 10 kişi kalan Başakşehir'e karşı 4-3 kazanan Trabzonspor'un oldu. Peki, Trendyol Süper Lig'de hangi takım kaç puanda, Trabzonspor'un liderle arasında fark ne kadar? İşte 13. haftanın ardından Trendyol Süper Lig güncel puan durumu.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta, zirve yarışını yakından ilgilendiren sonuçlarla tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe 3 puanla yollarına devam ederken, Trabzonspor'un kritik deplasman galibiyeti ve Beşiktaş'ın puan kaybı haftaya damga vurdu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

