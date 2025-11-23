Fenerbahçe, Samsunspor’dan Süper Lig ve Konferans Ligi'ni sallayan yıldızın peşine düştü

Ara transfer dönemi için Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporuyla hareket eden Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'den sürpriz bir ismi radarına aldı. Sarı-lacivertliler Samsunspor forması giyen ve hem ligde hem de Konferans Ligi'nde toplamda 4 gol 3 asistlik yüksek performans sergileyen yıldız oyuncu için teklife hazırlanıyor.

1 /6 Fenerbahçe, ara transferde kanat hattını güçlendirmek için Süper Lig'den sürpriz bir hamle peşinde.





2 /6 Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun "Şartlarına bir bakalım" notu düştüğü 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba, sarı-lacivertlilerin devre arası planlarının merkezinde yer alıyor.



3 /6 Sezon başında Sheffield Wednesday'den bedelsiz olarak Samsunspor'a transfer olan Musaba, Süper Lig'de sergilediği hızı, gücü ve birebirde etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Konferans Ligi'ndeki golleri Avrupa kulüplerini de harekete geçirdi.



4 /6 Fenerbahçe yönetimi, öncelikle Samsunspor'la masaya oturmayı planlıyor. Kulübü ikna ettikten sonra Musaba'ya kiralık teklif sunacak.

5 /6 Olumsuz yanıt gelirse bonservis pazarlığına geçilecek. Piyasa değeri 1.5 - 2.9 milyon euro arasında değişen yıldızın, "Üst seviye takımlarda oynamak istiyorum" açıklaması transferi kolaylaştırabilir.



