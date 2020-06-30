Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: İşte 29. hafta puan durumu

Süper Lig 29. haftanın karşılaşmaları sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. 29. haftanın puan durumunda Başakşehir zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig 29. haftada oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'yse Kadıköy'de son dakikalarda bulduğu golle Malatyaspor'u 3-2 yendi.

Kadıköy'de nefes kesen maç: 5 gol atıldı 1 de kırmızı kart çıktı Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.Maçtan dakikalar;21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat’ın şutu üstten auta çıktı.45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues’in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.51. dakikada sağ kanatta topu alan Robin Yalçın’ın ceza sahası dışına gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.56. dakikada Gökhan Töre’nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Umut’un şutunda kaleci Altay’ın müdahalesiyle top direkten oyun alanı içine döndü.60. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan’ın ortasında ceza sahası içinde Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.GOL!70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-075. dakikada sol kanatta topla buluşan Vedat’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rodrigues’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.GOL!81. dakikada Fofana’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1GOL!89. dakikada Youssouf’un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Donald yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.GOL!90. dakikada Vedat Muriqi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2GOL!90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası içine açtığı ortada Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2Emre Belözoğlu giriyor, Fenerbahçe kazanıyorFenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, galibiyetlerde önemli rol oynuyor. Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Emre, sonradan oyuna girdiği maçlarda takımına önemli katkı veriyor. Pandemi sürecinin ardından ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra takımının performansını yükselten ve 2-1'lik galibiyetin yolunu açan Emre, aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da oyuna tesir etmeyi başardı. Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağladı.Mehmet Ekici sakatlandıSüper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Ekici rakibiyle girdiği pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen Ekici’nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Ekici’nin durumu müsabaka sonrası yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.Vedat 15. golünü attıSüper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabaka 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi gol sayısını 15’e yükseltti. 70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderirken, Süper Lig’deki gol sayısını 15’e çıkardı.Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: "Ona yakışmadı"

Zirve yarışındaki Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Alanyaspor ise deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışında yer alan Sivasspor sahasında, küme düşme potasındaki Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor ise evinde Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor yara aldı Ankaragücü umudunu korudu Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor kritik maçta sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Trabzonspor'da Pereira, gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Ankaragücü'nde ise Rodrigues, iki sarı kartla oyundan atıldı.Maçtan dakikalar;2. dakikada Novak’ın kullandığı uzun taç atışında Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı Sörloth’a aktardı. Müsait pozisyonda Sörloth sert vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 1-027. dakikada Lobzhanidze’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Scarione’nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.44. dakikada Guilherme’nin kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Sörloth boş kaleye gönderemedi. Havalanan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.GOL!62. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa Rodrigues ile birlikte topa yükselen Pereira’nın eline çarpan topu hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullana Rodrigues kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-177. dakikada Rodrigues’in ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan az farkla auta çıktı.83. dakikada Abdulkadir Ömür’ün sol taraftan yaptığı ortada meşin yuvarlağı kale sahası önünde alan Koray Kılınç’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Joao Pereira Galatasaray maçında yokTrabzonspor’da MKE Ankaragücü maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan sağ bek oyuncusu Joao Pereira, karşılaşmanın 54’üncü dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu 30’uncu haftadaki Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek.Video: Türk futbolunda neler oluyor?

Gaziantep FK sahasında 10 kişi kalan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, haftanın en önemli karşılaşması olan Başakşehir-Galatasaray mücadelesinden de kazanan çıkmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig 29. hafta puan durumu şu şekilde;

Süper Lig kaç haftada biter?

Süper Lig'in bitmesine 5 hafta kaldı. 30. haftayla beraber oynanacak 5 karşılaşmaya Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu belli olacak.