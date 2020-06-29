Süper Lig 30. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin bitimine son 5 hafta kala zirve yarışı iyice kızışmış durumda. Lider Başakşehir'in 60 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Trabzonspor ise Başakşehir'in 2 puan arkasında ve 58 puanda yer alıyor. 3. sırada yer alan Sivasspor'un puanı 53 ve 4. sıradaki Galatasaray'ın puanı 52.

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: İşte 29. hafta puan durumu Süper Lig 29. haftanın cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan karşılaşmaları sona erdi. Geriye sadece Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesi kaldı. Bu karşılaşma haricinde 29. haftanın puan durumunda Başakşehir zirvedeki yerini korudu.Süper Lig 29. haftada oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'yse Kadıköy'de son dakikalarda bulduğu golle Malatyaspor'u 3-2 yendi.Kadıköy'de nefes kesen maç: 5 gol atıldı 1 de kırmızı kart çıktıZirve yarışındaki Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Alanyaspor ise deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.Şampiyonluk yarışında yer alan Sivasspor sahasında, küme düşme potasındaki Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor ise evinde Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.Trabzonspor yara aldı Ankaragücü umudunu koruduGaziantep FK sahasında 10 kişi kalan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, haftanın en önemli karşılaşması olan Başakşehir-Galatasaray mücadelesinden de kazanan çıkmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.Süper Lig 29. hafta puan durumu şu şekilde;

Süper Lig 30. hafta maçları

Süper Lig'in 30. hafta fikstürü belli oldu. 30. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

3 Temmuz Cuma

Denizlispor-Gaziantep FK / 21.00

4 Temmuz Cumartesi

Malatyaspor-Gençlerbirliği / 18.30

Ankaragücü-Alanyaspor / 18.30

Fenerbahçe-Göztepe / 21.00

Antalyaspor-Başakşehir / 21.00

5 Temmuz Pazar

Kasımpaşa-Sivasspor / 18.30

Galatasaray-Trabzonspor / 21.00

Konyaspor-Rizespor / 21.00

6 Temmuz Pazartesi

Kayserispor-Beşiktaş / 21.00