SÜPER LİG

​Süper Lig 30. hafta maçları ve Süper Lig 30. hafta fikstür

Süper Lig 30. hafta maçları

Süper Lig'in 29. haftası geride kaldı. Peki Süper Lig 30. hafta maçlarında kimler karşılaşacak, zirve yarışında son durum ne olacak? Süper Lig 30. hafta maçlarını ve Süper Lig 30. hafta fikstürünü haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 30. hafta fikstürü açıklandı.

Süper Lig 30. hafta fikstürü açıklandı.

Süper Lig 30. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin bitimine son 5 hafta kala zirve yarışı iyice kızışmış durumda. Lider Başakşehir'in 60 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Trabzonspor ise Başakşehir'in 2 puan arkasında ve 58 puanda yer alıyor. 3. sırada yer alan Sivasspor'un puanı 53 ve 4. sıradaki Galatasaray'ın puanı 52.

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: İşte 29. hafta puan durumu
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: İşte 29. hafta puan durumu

Süper Lig 29. haftanın cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan karşılaşmaları sona erdi. Geriye sadece Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesi kaldı. Bu karşılaşma haricinde 29. haftanın puan durumunda Başakşehir zirvedeki yerini korudu.Süper Lig 29. haftada oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'yse Kadıköy'de son dakikalarda bulduğu golle Malatyaspor'u 3-2 yendi.Kadıköy'de nefes kesen maç: 5 gol atıldı 1 de kırmızı kart çıktıZirve yarışındaki Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Alanyaspor ise deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.Şampiyonluk yarışında yer alan Sivasspor sahasında, küme düşme potasındaki Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor ise evinde Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.Trabzonspor yara aldı Ankaragücü umudunu koruduGaziantep FK sahasında 10 kişi kalan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, haftanın en önemli karşılaşması olan Başakşehir-Galatasaray mücadelesinden de kazanan çıkmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.Süper Lig 29. hafta puan durumu şu şekilde;

Süper Lig 30. hafta maçları

Süper Lig'in 30. hafta fikstürü belli oldu. 30. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

  • 3 Temmuz Cuma
  • Denizlispor-Gaziantep FK / 21.00
  • 4 Temmuz Cumartesi
  • Malatyaspor-Gençlerbirliği / 18.30
  • Ankaragücü-Alanyaspor / 18.30
  • Fenerbahçe-Göztepe / 21.00
  • Antalyaspor-Başakşehir / 21.00
  • 5 Temmuz Pazar
  • Kasımpaşa-Sivasspor / 18.30
  • Galatasaray-Trabzonspor / 21.00
  • Konyaspor-Rizespor / 21.00
  • 6 Temmuz Pazartesi
  • Kayserispor-Beşiktaş / 21.00

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