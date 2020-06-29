Süper Lig 30. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin bitimine son 5 hafta kala zirve yarışı iyice kızışmış durumda. Lider Başakşehir'in 60 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Trabzonspor ise Başakşehir'in 2 puan arkasında ve 58 puanda yer alıyor. 3. sırada yer alan Sivasspor'un puanı 53 ve 4. sıradaki Galatasaray'ın puanı 52.
Süper Lig 30. hafta maçları
Süper Lig'in 30. hafta fikstürü belli oldu. 30. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
- 3 Temmuz Cuma
- Denizlispor-Gaziantep FK / 21.00
- 4 Temmuz Cumartesi
- Malatyaspor-Gençlerbirliği / 18.30
- Ankaragücü-Alanyaspor / 18.30
- Fenerbahçe-Göztepe / 21.00
- Antalyaspor-Başakşehir / 21.00
- 5 Temmuz Pazar
- Kasımpaşa-Sivasspor / 18.30
- Galatasaray-Trabzonspor / 21.00
- Konyaspor-Rizespor / 21.00
- 6 Temmuz Pazartesi
- Kayserispor-Beşiktaş / 21.00
Başakşehir kalan son 5 haftada kaç puan toplar?
📌Antalyaspor (D)
📌Denizlispor
📌Konyaspor (D)
📌Kayserispor
📌Kasımpaşa (D)https://t.co/nNMWMFMJqm
Başakşehir kalan son 5 haftada kaç puan toplar?
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