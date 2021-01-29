Süper Lig devinden Efecan Karaca hamlesi: Görüşmeler başladı

Efecan Karaca Alanyaspor'da çıktığı 253 maçta, 23 gol atarken 41 de asist yaptı.

Transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Avcı ısrarcı

beIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, milli futbolcu Efecan Karaca için çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 31 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda ısrarcı olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda özellikle Efecan'ı istediği belirtildi.

Bordo-mavili yönetimin de Efecan için düğmeye bastığı ve transfer döneminin bitmesine az bir zaman kaldığı için temaslarını hızlandırdığı gelen haberler arasında.

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Trabzonspor'a sıcak bakıyor

A Milli Takım kadrosunda yer alan ve sağ kanatta görev yapan tecrübeli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

A Milli Takım formasıyla 5 maça çıktı ve 1 gol attı.