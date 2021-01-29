Spor Süper Lig devinden Efecan Karaca hamlesi Görüşmeler başladı
TRANSFER

Süper Lig devinden Efecan Karaca hamlesi: Görüşmeler başladı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca'yı istediği ve bordo-mavili yönetimin transferi bitirmek üzere temaslarını hızlandırdığı bildirildi.

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Efecan Karaca Alanyaspor'da çıktığı 253 maçta, 23 gol atarken 41 de asist yaptı.
Efecan Karaca Alanyaspor'da çıktığı 253 maçta, 23 gol atarken 41 de asist yaptı.

Transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Avcı ısrarcı


beIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, milli futbolcu Efecan Karaca için çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 31 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda ısrarcı olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda özellikle Efecan'ı istediği belirtildi.

Bordo-mavili yönetimin de Efecan için düğmeye bastığı ve transfer döneminin bitmesine az bir zaman kaldığı için temaslarını hızlandırdığı gelen haberler arasında.

Trabzonspor'a sıcak bakıyor

A Milli Takım kadrosunda yer alan ve sağ kanatta görev yapan tecrübeli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

A Milli Takım formasıyla 5 maça çıktı ve 1 gol attı.

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