Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli müsabakasında pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbide Galatasaray’a karşı bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa’yı konuk edecek. Liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray ise haftayı BAY geçecek.