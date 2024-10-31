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Süper Lig'de 11. hafta başlıyor

Süper Lig'de 11. hafta başlıyor

10:2131/10/2024, Perşembe
AA
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Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın başlayacak. 11. hafta Gaziantep FK-Göztepe maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli müsabakasında pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbide Galatasaray’a karşı bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa’yı konuk edecek. Liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray ise haftayı BAY geçecek.


Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)


2 Kasım Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)


16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)


19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)


3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)


16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)


16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)


19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)


4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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