SÜPER LİG

Süper Lig'de 2020 yılının lideri hangi takım oldu: Süper Lig'de güncel puan durumu ve sonuçlar

Süper Lig'de 2020 yılını Galatasaray lider tamamladı

Süper Lig'de 2020 yılı sona erdi. 15. hafta maçları sonunda ligde liderlik koltuğuna Galatasaray oturdu. Ligin son dört sırasında ise Ankaragücü, Denizlispor, Erzurumspor ve Kayserispor yer aldı.

Haber Merkezi AA
Galatasaray

Galatasaray

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi.

Ligin 15. haftası, yoğun yağış nedeniyle dün ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlandı. Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 6-0 kazandı.

Haftanın önemli maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 29'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş ise 28 puana ulaşarak ligde ikinci sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle;

  • Göztepe-Fatih Karagümrük: 1-1
  • Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
  • Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
  • Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
  • Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 1-2
  • Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
  • Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: 3-2
  • İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
  • Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0
  • Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6


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