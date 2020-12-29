Süper Lig'de 2020 yılını Galatasaray lider tamamladı

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi.
Ligin 15. haftası, yoğun yağış nedeniyle dün ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlandı. Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 6-0 kazandı.
Haftanın önemli maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 29'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.
Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş ise 28 puana ulaşarak ligde ikinci sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle;
- Göztepe-Fatih Karagümrük: 1-1
- Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
- Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
- Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
- Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 1-2
- Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
- Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: 3-2
- İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
- Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0
- Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6
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