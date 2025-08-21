Yeni Şafak
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

14:4321/08/2025, Perşembe
IHA
Süper Lig’de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında heyecan; yarın, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.


Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.


Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:


Yarın

21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak


23 Ağustos Cumartesi

21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen


24 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz

21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu


25 Ağustos Pazartesi

21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
