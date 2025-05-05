Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı: İşte maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı: İşte maç sonuçları ve puan durumu

22:375/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süper Lig'^de 34. hafta maç sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'^de 34. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. İşte Süper Lig'de 34. haftanın puan durumu, maç sonuçları ve 35. hafta programı.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.


Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlardan Beşiktaş, kritik bir 3 puana imza atarak haftayı kayıpsız geçerken Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. RAMS Başakşehir de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendi.


SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

Süper Lig'in 34. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: 1-1

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 2-0

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 2-4

Galatasaray-Net Global Sivasspor: 4-1

Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-1

Adana Demirspor-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1


Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



Not: Adana Demirspor'un 12 puanı silinmiştir.


Gelecek haftanın programı

Ligin 35. hafta programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

#FUTBOL
#görünüm
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakanlığın ifşa listesine 35 hileli ürün daha eklendi: Bal ve zeytinyağı yeniden listede