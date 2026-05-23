Süper Lig'de bir devir sona erdi! Veda mesajı paylaşarak helallik istedi

15:2823/05/2026, Cumartesi
Zeki Yavru, Samsunspor'a veda etti.
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, Karadeniz temsilcisine veda etti.

Zeki Yavru, Samsunspor Taraftar Grupları'nın başkan ve liderleriyle vedalaştı. Kırmızı-beyazlı takım ve taraftarının kendisi için önemli olduğunu belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Benim hakkım helal olsun. Sizler de bana hakkınızı helal edin" dedi.

Samsunspor Taraftar Grupları'nın ziyaretin ardından yayımladığı veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

Samsunspor’un en fırtınalı, en zorlu günlerinde bile şanlı armayı bir an olsun yalnız bırakmayan, o amansız mücadelelerden asla başını eğmeden çıkan koca yürekli kaptanımız Zeki Yavru. Bugün seninle vedalaşmanın burukluğunu yaşıyoruz. Samsunspor’un bugün durduğu o gururlu noktada, senin sarsılmaz karakterinin, akıttığın terin ve bitmek bilmeyen savaşçı ruhunun katkısı çok büyük. Adını, şanlı tarihimizin unutulmazlar sayfasına altın harflerle kazıdın. Sen artık bu şehrin kalbinde özel ve kıymetli bir yere sahipsin. Biz senden razı olduk Zeki Yavru. Bizim sana hakkımız sonuna kadar helaldir. Sen de Samsunspor camiasına hakkını helal et.

Zeki Yavru, 4 sezon formasını giydiği Samsunspor'da takım kaptanlığı yaparken; 136 maçta forma giydi ve 6 gol, 16 asistlik skor katkısı verdi.

