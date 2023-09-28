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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

10:49 . 28/09/2023 Perşembe
IHA
Süper Lig'de haftanın açılış maçı Samsunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak.

Süper Lig'de haftanın açılış maçı Samsunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak.

Süper Lig’de 7. hafta müsabakaları yarın, 30 Eylül Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.


Dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:


Yarın

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan


30 Eylül Cumartesi

13.30 Sivasspor - Hatayspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan


1 Eylül Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

19.00 Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

19.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan


2 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Başakşehir: Halil Umut Meler






#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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