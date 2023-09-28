Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı Süper Lig maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini tartışma çıkardı. Sahanın kötü olan bölgelerine yeşil boya sürüldüğü gözlemlenirken bazı futbolcuların formaları yeşile boyandı.