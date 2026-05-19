Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den açıklama geldi

11:5419/05/2026, Salı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de küme düşmenin kaldırılacağı iddialarına yanıt verdi. Federasyon yönetimi, küme düşmenin kaldırılması ya da ligin tescil edilmemesi ihtimalini değerlendirdi.

Süper Lig’de 2025-26 sezonunun sona ermesiyle birlikte Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor küme düşen takımlar oldu. Sezon boyunca bahis ve şike soruşturmaları kapsamında alınan kararlar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Ligin tamamlanmasının ardından Kayserispor cephesi, yaşanan süreçler nedeniyle sezonun tescil edilmemesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.

Ancak HT Spor’un haberine göre federasyon yönetimi, küme düşmenin kaldırılması ya da ligin tescil edilmemesi ihtimaline sıcak bakmıyor.

TFF kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür.”




