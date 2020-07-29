Süper Lig'de küme düşme olacak mı: Ligde kaç takım olacak?
Süper Lig'de tarihi karar verildi: Küme düşme kaldırıldı, lig 21 takımla oynanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF yönetimi arasında yapılan görüşme sonrasında Süper Lig'de 'küme düşmeme' meselesi karara bağlandı. Buna göre ligin son 3 sırasındaki takım ligde tutulacak ve alt ligden gelen 3 takımla birlikte Süper Lig 21 takımla oynanacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF yönetimi arasında yapılan görüşme sonrasında 'küme düşmeme' meselesi karara bağlandı.
Buna göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşme olmayacak ve ligi son 3 sırada bitiren takımlar alt lige gönderilmeyecek.
Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de yoluna devam ederken alt ligden gelecek 3 takım da lige dahil olacak ve Süper Lig 21 takımla oynanacak.
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