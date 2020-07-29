Süper Lig'de tarihi karar verildi: Küme düşme kaldırıldı, lig 21 takımla oynanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF yönetimi arasında yapılan görüşme sonrasında 'küme düşmeme' meselesi karara bağlandı.

Buna göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşme olmayacak ve ligi son 3 sırada bitiren takımlar alt lige gönderilmeyecek.

Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de yoluna devam ederken alt ligden gelecek 3 takım da lige dahil olacak ve Süper Lig 21 takımla oynanacak.

Alt ligden gelecek takımlar kimler?

-Hatayspor

-BB Erzurumspor

-Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Maçının galibi)

Yabancı sınırı ne olacak?

TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı da alınan kararla 1 yıl ertelendi.



