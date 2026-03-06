Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de sürpriz gelişme! Yollar ayrıldı

Süper Lig'de sürpriz gelişme! Yollar ayrıldı

13:466/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gençlerbirliği ligde 24 puanla 12. sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği ligde 24 puanla 12. sırada yer alıyor.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın temel nedeninin yönetim ve teknik heyet arasındaki "fikir ayrılıkları" olduğu vurgulandı.

Gençlerbirliği, 18 gün önce göreve getirilen teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı yönetim, görüş ayrılıkları nedeniyle teknik direktör Levent Şahin ile masaya oturdu. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkışarak ayrılma kararı aldı.

Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Şahin ve ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz."

Bu sezonki dördüncü ayrılık

Gençlerbirliğin'de bu sezon dördüncü teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Sezona kırmızı-siyahlı takımı geçen yıl Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu ile başlayan başkent ekibinde teknik direktörlük görevine, 11'inci haftadaki Göztepe maçıyla birlikte Volkan Demirel geldi. Kulüpte yaşanan başkan değişikliğinin ardından 5 lig maçında takımın başında yer alan Volkan Demirel'in istifa etmesiyle yeni yönetim, Metin Diyadin ile anlaştı. Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki 3. dönemi ise ligde 6 maç (2'şer galibiyet, beraberlik, mağlubiyet) sürdü. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 2-2 biten Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından fesheden yönetim, göreve 16 Şubat'ta Levent Şahin'i getirmişti.



#Süper Lig
#Levent Şahin
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL soru cevap anahtarı 2026