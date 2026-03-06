Süper Lig'de sürpriz gelişme! Yollar ayrıldı

Gençlerbirliği, 18 gün önce göreve getirilen teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı yönetim, görüş ayrılıkları nedeniyle teknik direktör Levent Şahin ile masaya oturdu. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkışarak ayrılma kararı aldı.

Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Şahin ve ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz."

Bu sezonki dördüncü ayrılık

Gençlerbirliğin'de bu sezon dördüncü teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Sezona kırmızı-siyahlı takımı geçen yıl Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu ile başlayan başkent ekibinde teknik direktörlük görevine, 11'inci haftadaki Göztepe maçıyla birlikte Volkan Demirel geldi. Kulüpte yaşanan başkan değişikliğinin ardından 5 lig maçında takımın başında yer alan Volkan Demirel'in istifa etmesiyle yeni yönetim, Metin Diyadin ile anlaştı. Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki 3. dönemi ise ligde 6 maç (2'şer galibiyet, beraberlik, mağlubiyet) sürdü. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 2-2 biten Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından fesheden yönetim, göreve 16 Şubat'ta Levent Şahin'i getirmişti.







