Süper Lig'de zirve ve küme düşme hattı alev alev

Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesinde heyecan giderek artıyor.

Türk futbolunun en üst seviye liginde takımlar son yıllarda benzeri yaşanmayan bir mücadeleye girdi. 23. haftası geride kalan ligde şampiyonluk yarışında 4 takım kıyasıya bir yarış içinde. Kümede kalma hattında ise 9 takım tehlike bölgesinde bulunuyor.

Ligin 23. haftası zirve yarışında kritik müsabakalara sahne oldu. Sezonun büyük bölümünü lider geçiren Demir Grup Sivasspor, zirve yarışındaki rakiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 45 puana yükseldi.

Bir maçı eksik olmasına rağmen haftaya lider giren Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. 45 puana ulaşan bordo-mavili ekip, şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyarken rakibinin de yarışta bir adım geride kalmasını sağladı.

Galatasaray ise 20 yılı aşkın süredir kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak hem Kadıköy'de kazanamama hasretini sonlandırdı hem de Sivasspor ve Trabzonspor ile puanları eşitledi. Fenerbahçe ise zirve mücadelesinde rakiplerine oranla geriye düştü.

Şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir de haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Turuncu-lacivertli ekip, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 46 puanla liderliği devraldı.

Son 3 haftada 3 lider

Süper Lig'de son 3 haftada liderlik 3 kez el değiştirdi.

Ligde ilk 2 haftayı Fenerbahçe lider geçti. Üçüncü haftada zirveye çıkan Aytemiz Alanyaspor 8 hafta koltuğunu korudu. Gösterdiği iyi performansla beğeni toplayan Demir Grup Sivasspor, 11. haftada aldığı liderliği 11 hafta elinde tutabildi ve 22. haftada Trabzonspor'a devretmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 10 yıl sonra liderlik koltuğuna 22. haftada oturan Trabzonspor, burada 1 hafta kalabildi. Geçen sezon uzun süre lider götürdüğü şampiyonluk yarışını son hatalarda kaybeden Medipol Başakşehir, ilk sıraya bu sezon 23. haftada yükseldi.

Şampiyonluk yarışının hızlandığı son 3 haftayı sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir lider tamamladı.

İkinci yarıda Galatasaray açıldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş geri düştü

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki gidişatını ikinci yarıdaki performansları belirliyor.

Ligin ilk yarısını 37 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 maçını da kazanarak kırmızı-beyazlı takımla puanları eşitledi ve zirve yarışının ortağı oldu.

Devre arasına 31 puanla giren Fenerbahçe ve 30 puanla giren Beşiktaş, ikinci yarıdaki performanslarıyla yarışın gerisinde kaldı.

İkinci yarıdaki 6 maçta 7 puan toplayabilen iki takımdan Fenerbahçe 8 puan, Beşiktaş ise 9 puan geri düştü.

Trabzonspor'un 1 maçı eksik

Zirve yarışında averajla ikinci sıradaki Trabzonspor'un bir eksik maçı bulunuyor.

Haftaya 45 puanla ikinci sırada giren Karadeniz temsilcisinin BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 19. haftada yapması gereken maç, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ertelenmişti.

Erteleme müsabakası, 11 Mart'ta Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Zirve yarışında fikstür

Ligde ilk 4 sırada yer alan Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un ilk 3 maçlarındaki rakipleri şöyle;

Medipol Başakşehir: Gaziantep FK, Göztepe (D), Trabzonspor (D)

Gaziantep FK, Göztepe (D), Trabzonspor (D) Trabzonspor: Çaykur Rizespor, Gaziantep FK (D), BtcTurk Yeni Malatyaspor (D)

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK (D), BtcTurk Yeni Malatyaspor (D) Galatasaray: Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş

Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş Demir Grup Sivasspor: MKE Ankaragücü (D), Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor (D)

Dokuz takım düşmeme mücadelesinde

Ligde şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken alt sıralarda da 9 ekip kümede kalma mücadelesi veriyor.

Son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla düşme hattından uzaklaşan 27 puanla 10. sırada bulunan Gençlerbirliği ile düşme hattının en üst basamağı olan 16. MKE Ankaragücü arasında 7 puan fark bulunuyor.

Ligde 11. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor'un 25, birer maçı eksik 12. BtcTurk Yeni Malatyaspor ve 14. Çaykur Rizespor'un yanı sıra 13. Yukatel Denizlispor'un 24'er puanı bulunuyor. 21 puanlı İttifak Holding Konyaspor 15, 20 puanlı MKE Ankaragücü 16, 19 puanlı Kasımpaşa 17, 16 puanlı Hes Kablo Kayserispor ise 18. sırada yer alıyor.