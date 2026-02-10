Yeni Şafak
Süper Lig'e Ramazan ayarı

15:5910/02/2026, Salı
Türkiye Futbol Federasyonu

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta programı belli oldu. Ramazan ayı nedeniyle maç saatlerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 23. hafta programını açıkladı.


TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır" denildi.


Ayrıca Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.





#TFF
#Süper Lig
#Ramazan
