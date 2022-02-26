Spor Süper Ligin kiralık yıldızı maçlara damga vurmaya devam ediyor
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Süper Lig'in kiralık yıldızı maçlara damga vurmaya devam ediyor

Süper Lig'e devre arası transfer döneminde gelen Mısırlı futbolcu Trezeguet, etkili bir başlangıca imza attı. Aston Villa'dan kiralanan futbolcu, Başakşehir formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Süper Ligin kiralık yıldızı maçlara damga vurmaya devam ediyor
Başakşehir'in kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet, Karagümrük maçını da boş geçmedi ve takımı adına 1 gol atma başarısı gösterdi.

Medipol Başakşehir’in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 3. golünü Fatih Karagümrük ağlarına attı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinin tek golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti. Pizzi’nin asistinde 25. dakikada fileleri sarsan başarılı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayla çıktığı üçüncü maçta 3. kez gol sevinci yaşamış oldu.

  • Trezeguet, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Rizespor karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golleri kaydetmişti.
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