|
Spor

TRT'den futbolseverlere 'Süper Lig' müjdesi

TRT'nin Süper Lig maçlarını canlı yayınlamak için teklifini yaptığı ve diğer medya gruplarına göre bir adım önde olduğu iddia edildi.

16:07 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:14 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesi için gerekli dokümanların teslim alınma süresinin bir hafta uzatıldığını duyurdu.


Yeni dönem yayın ihalesinin 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.


BeIN ile sözleşme sona erdi

2021-22 yılının başında TFF'nin yayın ihalesini iptal etmesi akabinde yenilenen anlaşma ile 2 milyar 500 bin TL karşılığında iki sezon daha Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'i yayınlamaya devam etmişti. Bu paket sezon sonu sona erecek.


TRT, Süper Lig'in yeni yayıncısı olabilir

Gelecek sezondan itibaren TRT'nin Süper Lig maçlarını canlı yayınlamak için teklifini yaptığı ve diğer medya gruplarına göre bir adım önde olduğu iddia edildi.


TRT'nin yayın haklarını alıp maçları şifresiz kanaldan ve Tabii uygulamasından yayınlaması bekleniyor.


Avrupa maçları da TRT'de

TRT daha önce de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını üç yıl boyunca yayın haklarını satın almıştı.




#TRT
#Trendyol Süper Lig
#beIN SPORTS
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
700 bin kamu işçisine ek zam müjdesi geldi! Protokol imzalandı, en düşük maaş...