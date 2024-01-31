Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesi için gerekli dokümanların teslim alınma süresinin bir hafta uzatıldığını duyurdu.





Yeni dönem yayın ihalesinin 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.





BeIN ile sözleşme sona erdi

2021-22 yılının başında TFF'nin yayın ihalesini iptal etmesi akabinde yenilenen anlaşma ile 2 milyar 500 bin TL karşılığında iki sezon daha Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'i yayınlamaya devam etmişti. Bu paket sezon sonu sona erecek.





TRT, Süper Lig'in yeni yayıncısı olabilir

Gelecek sezondan itibaren TRT'nin Süper Lig maçlarını canlı yayınlamak için teklifini yaptığı ve diğer medya gruplarına göre bir adım önde olduğu iddia edildi.





TRT'nin yayın haklarını alıp maçları şifresiz kanaldan ve Tabii uygulamasından yayınlaması bekleniyor.





Avrupa maçları da TRT'de

TRT daha önce de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını üç yıl boyunca yayın haklarını satın almıştı.











