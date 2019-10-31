Sürpriz transfer açıklaması: Belhanda'yı isteriz

Galatasaray’da son günlerin en çok tartışılan isimlerinden olan Younes Belhanda için eski kulübü Montpellier’den sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, şampiyon oldukları sezonu anlatırken Belhanda mesajı verdi.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Nicollin, “Kapılarımız bizi şampiyon yapan oyunculara açık. Younes Belhanda da bunlardan biri. Onlar bizim şampiyon kadromuzun bir parçalarıydılar. Onları kadroya nasıl geri katabiliriz bilmiyorum. 3-4 yıl içerisinde bunu yapabileceğimizi umuyorum” dedi.