Talisca'dan Galatasaray cevabı

Kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Beşiktaş forması giydiği dönemde Galatasaray'a karşı oynadığı bir maçtan görüntü paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok. Türkiye'de ben bir kartalım" ifadelerini kullandı.

Guangzhou Evergrande ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca, Çin ekibi formasıyla toplamda çıktığı 65 maçta 39 atma başarısı gösterdi.

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