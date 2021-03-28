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Talisca'dan Galatasaray cevabı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, son dönem ortaya atılan Galatasaray iddialarını "Ben bir kartalım" diyerek yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taliscadan Galatasaray cevabı
Talisca, Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki şampiyonluğuna büyük katkı sağlamıştı.

Kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Beşiktaş forması giydiği dönemde Galatasaray'a karşı oynadığı bir maçtan görüntü paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok. Türkiye'de ben bir kartalım" ifadelerini kullandı.

  • Guangzhou Evergrande ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca, Çin ekibi formasıyla toplamda çıktığı 65 maçta 39 atma başarısı gösterdi.

Video: Talisca Çin'e fazla geldi: Akıl dolu bir gol

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