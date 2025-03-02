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Taraftarlar maçın adamı seçilen Wilfried Zaha'ya taç taktı

Taraftarlar maçın adamı seçilen Wilfried Zaha'ya taç taktı

14:272/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Wilfried Zaha golden sonra böyle sevindi.
Wilfried Zaha golden sonra böyle sevindi.

MLS'te Charlotte FC, Atlanta United'ı 2-0 yendi. Charlotte'ta takımının ikinci golünü kaydeden Wilfried Zaha'ya müsabaka sonrası taç takıldı.

MLS'in 2. haftasında Charlotte FC, sahasında ağırladığı Atlanta United'ı 2-0 mağlup etti. Galatasaray'dan Charlotte'a transfer olan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha, takımının ikinci golünü kaydetti.


Charlotte FC taraftarı ilk golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen Wilfried Zaha'ya kulübün simgesi olan taç taktı.



#Charlotte FC
#MLS
#Wilfried Zaha

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