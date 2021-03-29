Tarihimizin en iyisi

Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup eleme maçlarına 2’de 2 yaparak başladı. A Milli Futbol Takımı, Katar’ın ev sahipliği yapacağı FIFA 2022 Dünya Kupası için gruptan çıkma yolunda en zorlu rakipleri olarak gösterilen Hollanda’yı İstanbul’da 4-2 ve Norveç’i de İspanya’da oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılarımız, G Grubu’nda iki maç sonunda topladığı 6 puanla aynı puana sahip Karadağ’ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Grupta Norveç ve Hollanda 3’er puana sahipken, Letonya ve Cebelitarık’ın ise puanı yok.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda ikinci maçlar sonrasında oluşan puan durumu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/3EKu0wh7Vw REKLAM March 27, 2021

1950’den bu yana katılmak için mücadele ettiği Dünya Kupası’na tarihinde yalnızca iki kez, 1954 ve 2002’de yer alabilen Türkiye eleme maçlarına da iyi başlayamıyordu. A Milli Takımı daha önce Dünya Kupası grup eleme maçlarına yalnızca 4 farklı dönemde, bir galibiyetle başlayabildi. Türkiye, 1962 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Norveç’i deplasmanda 1-0, 1978 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk karşılaşmasında Malta’yı sahasında 4-0, 2002 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Moldova’yı İstanbul’da 2-0 ve 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan’ı 2-0 yenerek, 3 puanla başlayabilmişti.

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İki maçta 7 gol

Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başlayan ve bir ilki başaran milli takım, bu karşılaşmalarda 7 gol atarak da başka bir rekora daha imza attı. Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ve Norveç gibi zorlu rakipler karşısında iki maçta attığı 7 gol, Dünya Kupası elemelerinde en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak da kayıtlara geçti. Dünya Kupası grup elemelerinde daha önce ilk iki maçta 7 gole ulaşamayan Türkiye, bunu yalnızca 4 puanla başladığı 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarmıştı. İlk maçında deplasmanda Macaristan ile 2-2 berabere kalan milli takım, sahasında ise İzlanda’yı 5-0 yenmiş ve iki maçta 7 gol kaydetmişti.

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Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarına 4'te 4'le başlangıç

Avrupa ve Dünya Şampiyonası grup eleme maçlarına bakıldığında, Türkiye’nin en iyi eleme grubu başlangıcı ise 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde oldu. Sahasında Malta’yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, Macaristan’ı deplasmanda 1-0, Moldova’yı 5-0 ve Yunanistan’ı deplasmanda 4-1 yenerek, ilk 4 maç sonunda 12 puan toplamıştı. 2004 ve 2020 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine 3’te 3 ile giren Türkiye, 2000 ve 2012’de ise Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına 2’de 2 ile başlamıştı.

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