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A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına 2’de 2 yaparak başladı. Milli takım daha önce Dünya Kupası grup eleme maçlarına yalnızca 4 farklı dönemde, bir galibiyetle başlayabildi. Bir ilki başaran milli takımın iki maçta attığı 7 gol de en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
Tarihimizin en iyisi
Ay-yıldızlı ekibimizin soyunma odasındaki galibiyet pozu.

Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup eleme maçlarına 2’de 2 yaparak başladı. A Milli Futbol Takımı, Katar’ın ev sahipliği yapacağı FIFA 2022 Dünya Kupası için gruptan çıkma yolunda en zorlu rakipleri olarak gösterilen Hollanda’yı İstanbul’da 4-2 ve Norveç’i de İspanya’da oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılarımız, G Grubu’nda iki maç sonunda topladığı 6 puanla aynı puana sahip Karadağ’ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Grupta Norveç ve Hollanda 3’er puana sahipken, Letonya ve Cebelitarık’ın ise puanı yok.

1950’den bu yana katılmak için mücadele ettiği Dünya Kupası’na tarihinde yalnızca iki kez, 1954 ve 2002’de yer alabilen Türkiye eleme maçlarına da iyi başlayamıyordu. A Milli Takımı daha önce Dünya Kupası grup eleme maçlarına yalnızca 4 farklı dönemde, bir galibiyetle başlayabildi. Türkiye, 1962 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Norveç’i deplasmanda 1-0, 1978 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk karşılaşmasında Malta’yı sahasında 4-0, 2002 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Moldova’yı İstanbul’da 2-0 ve 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan’ı 2-0 yenerek, 3 puanla başlayabilmişti.

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İki maçta 7 gol

Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başlayan ve bir ilki başaran milli takım, bu karşılaşmalarda 7 gol atarak da başka bir rekora daha imza attı. Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ve Norveç gibi zorlu rakipler karşısında iki maçta attığı 7 gol, Dünya Kupası elemelerinde en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak da kayıtlara geçti. Dünya Kupası grup elemelerinde daha önce ilk iki maçta 7 gole ulaşamayan Türkiye, bunu yalnızca 4 puanla başladığı 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarmıştı. İlk maçında deplasmanda Macaristan ile 2-2 berabere kalan milli takım, sahasında ise İzlanda’yı 5-0 yenmiş ve iki maçta 7 gol kaydetmişti.

Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarına 4'te 4'le başlangıç

Avrupa ve Dünya Şampiyonası grup eleme maçlarına bakıldığında, Türkiye’nin en iyi eleme grubu başlangıcı ise 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde oldu. Sahasında Malta’yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, Macaristan’ı deplasmanda 1-0, Moldova’yı 5-0 ve Yunanistan’ı deplasmanda 4-1 yenerek, ilk 4 maç sonunda 12 puan toplamıştı. 2004 ve 2020 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine 3’te 3 ile giren Türkiye, 2000 ve 2012’de ise Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına 2’de 2 ile başlamıştı.

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