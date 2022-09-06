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Tayfur Bingöl çalımı

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Tayfur Bingöl için Galatasaray'ın da devreye girdiği ve transferde siyah-beyazlıların önüne geçtiği bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Tayfur Bingöl hangi takıma transfer olacak?
Tayfur Bingöl, Alanyaspor formasıyla toplamda çıktığı 104 maçta 17 gol atıp, 20 de asist yaptı.

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl için görüşmelerde bulunurken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın da devreye girdiği ve transferi bitirme aşamasına getirdiği öğrenildi.

"Galatasaray alacakmış gibi"

Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Gökmen Özcan'ın aktardığına göre; Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, "Tayfur Bingöl'ü Galatasaray alacakmış gibi duruyor" açıklamasında bulundu.

"Hayalim Beşiktaş"

Tayfur Bingöl daha önce yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini ifade etmişti. Tecrübeli oyuncu "Hayalim Beşiktaş" demişti.

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Tayfur Bingöl (@tyfbngl75)'in paylaştığı bir gönderi

Okan Buruk'tan Kaan Ayhan ve Icardi açıklaması
SPOR
Okan Buruk'tan Kaan Ayhan ve Icardi açıklaması

Süper Lig'de 5. haftanın 11'i
FOTOĞRAF 12
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Günay Güvenç (Gaziantep FK): 9.2 puan
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Sacha Boey (Galatasaray): 8.3 puan
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Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor): 8.1 puan
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Dimitris Gutas (Sivasspor): 7.7 puan
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Kevin Rodrigues (Adana Demirspor): 8 puan
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Willian Arao (Fenerbahçe): 7.9 puan
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Tolga Ciğerci (Ankaragücü): 8.1 puan
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Trezeguet (Trabzonspor): 7.8 puan
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Jackson Muleka (Beşiktaş): 7.6 puan
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Muhammet Demir (Konyaspor): 7.9 puan
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Joshua King (Fenerbahçe): 7.8 puan
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Haftanın 11'inin sahaya dizilişi
Süper Lig'de 5. haftanın 11'i
İstatistik sitesi WhoScored, verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 5. haftanın 11'ini belirledi. Fenerbahçe'den iki ismin bulunduğu kadroda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan birer oyuncu yer aldı. Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, takımı yenilse de Galatasaray maçındaki kurtarışlarıyla haftanın en iyi oyuncusu oldu.
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