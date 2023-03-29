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Spor

Beşiktaş'ta Tayyip Talha mesaisi

Süper Lig'in 27. haftasında derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a millilerden güzel haberler geldi. A Milli Futbol Takımı'nda 3, diğer ülke milli takımlarına da 7 futbolcu gönderen siyah-beyazlılarda, şu ana kadar sakatlık haberinin gelmemesi teknik heyeti oldukça sevindirirken Tayyip Talha'nın durumu da yakından takip ediliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:52 . 29/03/2023 Çarşamba
DHA
Tayyip Talha bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

Tayyip Talha bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

Türkiye A Milli Takımı'nda 3, diğer ülke milli takımlarına da 7 futbolcu gönderen siyah-beyazlılarda, herhangi bir sakatlık haberinin gelmemiş olması teknik heyeti sevindirdi.


Tayyip Talha yetiştirilmeye çalışılıyor

Sakat futbolcunun olmaması çok kritik Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkılması anlamını taşıyor. Beşiktaş'ta sadece Tayyip Talha'nın tedavisi devam ederken; genç futbolcunun durumu gün gün yakından takip ediliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in en güvendiği futbolculardan bir olan Tayyip Talha'nın mutlaka iyileştirilmesi için sağlık heyetinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı öğrenildi.


İstanbulspor maçında sakatlanan ve bu yüzden A Mili Takım kadrosundan da çıkartılmak zorunda kalınan Tayyip Talha'nın, bu akşam yapılacak idmana çıkması halinde Fenerbahçe maçına yetişebileceği gelen bilgiler arasında. Aksi durumda ise teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında Tayyip'in yerine Saiss'i oynatacak ve stoper ikilisi Saiss - Omar'dan oluşacak.

Milliler göz doldurdu

Siyah-beyazlılarda milli oyuncuların kendi ülke takımlarında gösterdiği performanslar da genel olarak göz doldurdu. Mert Günok, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi korurken; 3 gol yemesine rağmen yaptığı bazı kurtarışlarla olumlu not aldı. Topu oyuna zaman zaman doğru sokan Mert, takım arkadaşlarına da fırsatlar oluşturdu.


A Milli Takım’daki diğer oyunculardan Onur Bulut, Ermenistan maçında 90 dakika oynarken; 1 asist yaptı. Cenk Tosun ise Ermenistan maçının ilk yarısında ve Hırvatistan maçının son 12 dakikasında görev aldı. Kendi ülkelerinin milli takımlarına giden futbolculardan Masuaku, Omar Colley ve Aboubakar 1'er gol atarken; Amir Hadziahmetovic de 1 asistle milli takımına katkıda bulundu.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Tayyip Talha Sanuç
#Mert Günok
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