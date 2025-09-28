Yeni Şafak
Tedesco'dan Antalyaspor maçı öncesi çarpıcı sözler! "Mesleğe dün başlamadım"

Tedesco'dan Antalyaspor maçı öncesi çarpıcı sözler! "Mesleğe dün başlamadım"

19:4428/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco Antalyaspor maçı öncesi flaş röportajda hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor maçı öncesi verdiği röportajda, görevden alınacağı yönündeki söylentilere dikkat çeken bir yanıt verdi.


İşte Tedesco'nun o sözleri:


"Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik."


"Dinamo Zagreb maçından sonra medyada birçok haber çıktı. Bu haberler sizi nasıl etkiledi?"

"Beni sıfır nokta sıfır etkiledi bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Yüksek seviyede iş, bu seviyede büyük bir kulüp kabul ettiğiniz zaman bu tarz haberler normaldir, bu da pakete dahildir. Bizim tek etki edebildiğimiz şey sahadır, futboldur."



#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Antalyaspor
