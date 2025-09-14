Tedesco'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası çarpıcı itiraf: İlk yarıyı işaret etti

Fenerbahçe başında çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Kaçan pozisyonlara dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, çarpıcı bir itirafta bulundu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerdeki ilk maçından galibiyetle ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz."
"Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık."
"Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirsek, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. Trabzonspor'un da kaybedecek bir şeyi yoktu."
"Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir, çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli."