Tek hedef şampiyonluk

2018-2019 sezonunu hem Süper Lig, hem Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, 2019 TFF Süper Kupayı da müzesine götürmüştü. 2019-2020 sezonuna Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda başlayan sarı-kırmızılılar, yoluna sadece Süper Lig’de devam ediyor. Önce Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, sonrasında Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor’a elendi. İki farklı organizasyondan da elenen sarı-kırmızılılarda tek hedef Süper Lig şampiyonluğu kaldı. Ligde sezona kötü bir başlangıç yapan Cimbom, ligin ilk devresini zirvenin 10 puan gerisinde kapatmıştı. Ligin ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, art arda aldığı 5 galibiyetle lider Sivasspor ile puan farkını 3’e kadar düşürdü.

TEK MAÇA DÜŞTÜ

Ligin kalan 13 haftasında yükseliş grafiğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı kulüp, üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek için mücadele edecek. Teknik heyetin ise sadece Süper Lig’de mücadele etmekten memnun olduğu öğrenildi. 3 kulvarda yarıştığı dönemde, yaklaşık 3 günde bir karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı takım, hem takım içi yorgunluk hem de sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı sergileyememişti. Teknik heyet, sezonun kalan kesiminde, haftada bir maç oynayacak olmanın rahatlığını yaşayacak.