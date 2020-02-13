BB Erzurumspor-Trabzonspor: 1-4

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. İlk maçı evinde 5-0 kazanan mavili ekip, deplasmanda aldığı 4-1’lik skorla Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselerek Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Maçtan dakikalar;

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında savunmadan seken topla buluşan Messias’ın şutu kalecide kaldı.

9. dakikada kazandığı topun ardından hızla ilerleyen Guilherme kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

17. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Hasan sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. 1-1

26. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan Scuk’un şutu kalecide kaldı.

43. dakikada Cenk’in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ba’nın sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

46. dakikada Abdurrahim Dursun'un sol kanattan rakip ceza sahasına yerden çevirdiği topa dokunan Guilherme, kendisinin ve takımının ikinci golünün altına imza attı: 1-2

68. dakikada hücumu sürükleyerek rakip ceza sahasına giren Abdulkadir Parmak'ın sağ çaprazdan yerden vuruşu, kaleci Kayacan Erdoğan'ın müdahalesine rağmen uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3

83. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun asistini geri çevirmeyen Safa Kınalı, topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu tayin etti: 1-4

Bu sonuçla birlikte 6 sezon sonra kupada yarı finale yükselme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin rakibi oldurken ev sahibi BB Erzurumspor turnuvaya veda etti.

Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak. Trabzonspor, Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak pic.twitter.com/qDSjXZzyIc — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Şubat 2020



