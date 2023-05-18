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Spor

Tepki çeken görüntü: Karanlıkta oynadılar

U15 Play-Off A Grubu'nda İncilipınargücü Gençlikspor Kulübü, Kaptanspor maçının, stat ışıkları yanmadan karanlıkta oynatılmasına her iki kulüpten tepki geldi.

11:27 . 18/05/2023 Perşembe
IHA
Futbolcular maçta topu görmekte güçlük çekti.

Futbolcular maçta topu görmekte güçlük çekti.

Denizli U-15 Play Off A Grubu'nda İncilipınargücü Gençlikspor Kulübü ile Kaptanspor karşı karşıya geldi. Şirinköy Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada, stat ışıklarının maçın bitimine 2-3 dakika kala açılması tartışmalara neden oldu.


Karşılaşmada maçın bu şartlarda oynanmaması için ısrarla hakemlere çağrıda bulunan her iki takım teknik heyet ve yöneticileri, maçın bitiminde hakemlere tepki gösterdi. Maçı izlemeye gelen futbolcuların aileleri ve taraftar da maçın karanlıkta oynatılmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti.


Futbolcular topu görmekte zorluk çektiler

Kaptanspor Kulüp Başkanı Metin Küçükşahal, uzun süren bir çalışma ve emek sonucunda iyi bir U15 takımı hazırladıklarını söyledi. Hedeflerinin Türkiye şampiyonası grup finallerine gitmek olduğunu açıklayan Küçükşahal, “Hedefimize tam olarak yaklaşmışken, bu kadar önemli bir karşılaşmanın bu şartları oynanması tamamen emek hırsızlığıdır. Maçın ikinci yarısı karanlıkta oynandı. Futbolcular topu görmekte zorluk çektiler. Maçı oynayan her iki takım yöneticileri olarak bu şartlarda maçın oynanamayacağını hakem heyetine iletmeye çalıştık, çağrıda bulunduk. Ancak hakem heyeti maçı devam ettirdi. İnsanların bir birini görmekte zorlandığı karanlıkta bir maç oynandı. Futbol oynanması için gereken şartların oluşmadığı bir maç oynandı. Denizli’de futbolu yönetenlerin bu maçı uygun şartlarda tekrar oynatmasını bekliyoruz ”dedi.


"Maçın ikinci yarısından itibaren tekrarlanmasını istiyoruz"

Maçın ikinci yarısı başlamadan yağış nedeniyle havanın erken karardığını ve ışık olmadan maçın oynanamayacağını stat görevlisi vasıtasıyla hakem heyetine ilettiklerini savunan Küçükşahal, ancak hakem heyetinin bunu dikkate almadığını iddia ederek; “Futbol bilgili ve ilgili sorumluluk sahibi yönetici ve paydaşları ile iyi bir seviyeye gelir. Bu bakış açısı ve sorumluluk anlayışı ile bu işler çok zor. Bu kadar önemli maça 17 yaşında maç tecrübesi olmayan hakemlerin atanması sorumsuzluktur. Gelinen durum itibari ile Kaptanspor olarak bu olaydan zarar gördük. Bu nedenle gerek Futbol İl Hakem Kurulunun gerekse Denizli ASKF Başkanlığı ve Futbol il temsilciliğinin üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz. Bu maçta hakem hatası olduğundan maçın ikinci yarısından itibaren tekrarlanmasını istiyoruz. Aksi durumda konuyu futbol federasyonuna kadar götüreceğimizi gerekli yasal haklarımızı arayacağımızı söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.




#U15 Play-Off
#İncilipınargücü Gençlikspor
#Kaptanspor
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