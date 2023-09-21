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Spor

Tete'nin golü haftanın en iyisine aday

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray'ın Kopenhag karşısındaki ikinci golünü atan Brezilyalı Tete, haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

14:41 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Tete, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetmişti.

Tete, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.


UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.


Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens futbolcusu Angelo Fulgini, Tete'nin aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.






#Galatasaray
#Tete
#Şampiyonlar Ligi
2 saat önce
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