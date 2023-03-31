TFF 1.Lig'de Samsunspor son 9 haftaya lider girdi

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı, takip eden 5 takımın play-off mücadelesine çıkacağı Spor Toto 1. Lig'de, son 2 sıradaki ekip ise küme düşecek. Hafta içindeki mücadelelerin ardından 30. hafta heyecanı yarınki Denizlispor-Göztepe ve Samsunspor-Pendikspor maçlarıyla başlayacak.





Süper Lig hesapları





Ligde 19 maçtır yenilmeyen lider Samsunspor'u 7 puan gerisinde (53) Eyüpspor takip ediyor. Sıralamada 52'şer puanlı Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor da 3 ve 4. sırada Süper Lig bileti takibini sürdürüyor.





Kalan 9 haftanın 1'ini bay geçecek Samsunspor, ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken müsabakalarda ise hükmen galip ilan edilecek.





Düşme hattı





Sezon sonunda 2 takımın veda edeceği ligde 28 puan ve averajla 12. sırada yer alan Altay'dan itibaren 6 ekip düşme hattına yakın mücadelesini sürdürüyor. Son 9 hafta öncesinde Altay ile Tuzlaspor'un 28, Erzurumspor FK'nin 25, Altınordu'nun 23, Gençlerbirliği'nin 21 ve Denizlispor'un 17 puanı bulunuyor.





Bu ekiplerden 5'inin depremler nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la olan müsabakalarından dolayı Altınordu ile Denizlispor 2, Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ve Tuzlaspor ise birer müsabakada hükmen galip ilan edilecek.





Bu ekiplerin hükmen galip ilan edileceği müsabakalar dışında Altay, Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ve Tuzlaspor 8, Altınordu 7, Denizlispor da 6 maça çıkacak.



