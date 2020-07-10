Ankara Demirspor futbol şubesini kapatarak liglerden çekildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edilirken, diğer takımların play-off oynamasına karar verilmişti.

TFF'nin yapmış olduğu açıklamaya göre, TFF 2. Lig'de gruplarında ikinci ile beşinci sırada bulunan Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü ile İnegölspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor ve Sakaryaspor'un play-off oynaması kararlaştırılmıştı. Alınan bu karar sonrasında Ankara Demirspor haksızlık olduğunu ifade ederek, ligden çekildiler.

Ankara Demirspor futbol şubesini kapatarak ligden çekildi

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.