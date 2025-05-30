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Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun takvimi açıklandı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun takvimi açıklandı

21:0530/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig'de yeni sezonun takvimi belli oldu
Süper Lig'de yeni sezonun takvimi belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezon planlamalarını belirledi. İşte Süper Lig'de sezonun başlangıç ve bitiş tarihleri.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.


SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN SONA ERECEK?

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun takvimi:

📌Başlangıç: 8-9-10-11 Ağustos 2025

📌Devre arası: 19-20-21-22 Aralık 2025

📌Sezon sonu: 17 Mayıs 2026


TRENDYOL 1. LİG TAKVİMİ

Trendyol 1. Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

2. LİG TAKVİMİ

Nesine 2. Lig'de sezon, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan grupta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan grupta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 19 takımlı grupta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı grupta ise 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.


3.LİG TAKVİMİ

Nesine 3. Lig'de sezon, 6 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.


Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.


#Süper Lig
#Süper Lig 2025-2026 Sezonu
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