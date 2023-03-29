TFF Başkanı Büyükekşi: "Halkımızdan özür diliyoruz"

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Büyükekşi, “Bursa'ya ve Bursa seyircisine teşekkür ediyoruz. 11 yıl sonra onlarla bir araya geldik. Bu güzel günde kazanmak istiyorduk ama maalesef rakibimiz daha şanslıydı. Özellikle 9 tane gol pozisyonuna girdik ama yapamadık. Rakibimiz 5 pozisyona girdi ve 2 gol attı. Dünya üçüncüsü, FIFA sıralamasında da 7. olan bir takıma kaybettik. Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda iddialıyız. Bundan sonraki grup maçlarımızda rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mübarek günlerde halkımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Halkımızdan özür diliyoruz. Yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Hedefimiz sporda barış"

Bursaspor ve Amedspor arasında geçen olaylar hakkında yorumlarda bulunan Mehmet Büyükekşi, “Geçtiğimiz günlerde Amedspor ile Bursaspor burada talihsiz bir maç yaptı. Sahaya çok büyük müdahale oldu. Sahaya atılanlar gibi… PFDK 9 maç seyircisiz oynama cezası verdi, sonra 7'ye düştü. Bunlar bağımsız kurullar. TFF buna müdahale edemez. Kurallar neyse o uygulanıyor. Biz seyircimizi mazur görüyoruz. Bizim hedefimiz sporda barış, dostluk ve kardeşliktir. Herkesin buna riayet etmesini istiyoruz. Sahaya bir şeylerin atılması yanlış. Bursa çok önemli bir şehrimiz. Kim kurallara uymazsa disiplin cezaları devam edecektir” diye konuştu.

Bugünkü karşılaşmada iyi oynadıklarını söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Son derece iyi oynadık siz de takdir edersiniz. Önemli olan iyi futbol oynamak. Ermenistan maçında ilk devre iyi oynamamıştık ama bugün başa baş oynadık. Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum” dedi.



