TFF duyurdu: Futbolda yeni sezon takvimi netleşti

TFF binası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı son toplantıda profesyonel liglerin 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini karara bağladı. Planlamaya göre Süper Lig ve 1. Lig kapılarını ağustos ayında açacak.

TFF, 4 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği kritik yönetim kurulu toplantısının ardından Türk futbolunun yeni sezon yol haritasını paylaştı. Trendyol Süper Lig'den 3. Lig'e kadar tüm profesyonel kategorilerde takvim belirlendi.

Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonu olan Trendyol Süper Lig, 2026-2027 sezonuna 14-17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Şampiyonluk yarışı ve büyük heyecan, Ağustos sıcağında yeşil sahalara taşınacak.

1. Lig daha erken start alıyor

Trendyol 1. Lig'de ise perde daha erken açılacak. Futbolseverler, 1. Lig'deki rekabeti 7-10 Ağustos 2026 tarihleri itibarıyla takip etmeye başlayacak.



