TFF duyurdu: VAR kayıtları açıklanacak

Süper Lig'de 29 Şubat'ta tamamlanması beklenen yayın ihalesiyle ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. beIN Sports'tan daha yüksek teklif veren Saran Grubu'nun FIFA'nın talimatlarına göre ihaleye giremeyeceği öğrenildi. Bunun nedeni ise Saran Grubu'na ait bahis şirketi olması. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kadar önemli bir konuyu gözden kaçırmış olması da şaşkınlıkla karşılandı.