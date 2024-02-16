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Spor

TFF duyurdu: VAR kayıtları açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 26. haftasından itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

18:06 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 18:30 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı hayata geçiriyor.


Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.


On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.


Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.






#Süper Lig
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Video Yardımcı Hakem Sistemi
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