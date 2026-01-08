Yeni Şafak
TFF kulüplere talimat yolladı! Bundan böyle yasaklandı

8/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
TFF binası
TFF binası

TFF, kulüplere yolladığı talimatla statlardaki bahis reklamlarının siyah bantla tamamen kapatılmasını istedi. İşte detaylar...

Son haftalarda tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapıldığı belirtilmişti. Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuyla ilgili düzenlemeler gündeme getirilecek.


AA'nın haberine göre ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak. Bu doğrultuda bahisle ilgili çalışmalarını sürdüren TFF'nin de kulüplere, bahis reklamları için alınan kararı bildirdiği ifade edildi.


Sabah'ta yer alan habere göre TFF, kulüplere yolladığı talimatla statlardaki bahis reklamlarının siyah bantla tamamen kapatılmasını istedi. Federasyonun ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yasaklandığını duyurduğu aktarıldı.


TFF bahis soruşturması kapsamında son olarak teknik sorumlu ve menajerler hakkında disiplin süreci başlatmıştı. TFF'den yapılan son açıklamada 108 teknik sorumlu ile 103 menajerin bahis nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği duyurulmuştu.


