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TFF seyirci kararını değiştirdi: Letonya maçına seyirci alınmayacak

A Milli Futbol Takımımızın, Letonya ile oynayacağı maçın seyircisiz oynanacağı açıklandı. Dün yüzde 15 kapasiteyle oynanacağı duyurulan mücadelede Hollanda mücadelesinde olduğu gibi seyirci olmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF seyirci kararını değiştirdi: Letonya maçına seyirci alınmayacak
Türkiye-Letonya maçında seyirci olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın yarın Letonya’yla oynayacağı maça seyirci alınmasının uygun bulunmadığını açıkladı.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır" denildi.

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