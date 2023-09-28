|
Spor

TFF'den play-off açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

16:55 . 28/09/2023 Perşembe
AA
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu

Süper Lig'de play-off oynatılması planı bu sezon geçerli olmayacak.


Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.


Ahmet Nur Çebi yeşil ışık yakmıştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, play-off fikrine sıcak baktığını açıklamıştı. Çebi, "Play-off kararı tüm kulüplerin ortak kararı olacak diye düşünüyorum. 'Biz oynansın' deriz. O da turnuvada bir keyiftir ve gelirdir. Olursa destek veririz. Top oynamaktan mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif vereceği için bunu destekleyici oluruz" ifadelerini kullanmıştı.


Daha önce oynanmıştı

Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda play-off oynanmıştı. O sezon ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar şampiyonluk grubunda yer almıştı. Sezonu Galatasaray şampiyon tamamlamıştı.








#Süper Lig
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Mehmet Büyükekşi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Facebook giriş ekranı | Telefondan bilgisayardan yeni hesap açma