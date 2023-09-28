TFF'den play-off açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu
Süper Lig'de play-off oynatılması planı bu sezon geçerli olmayacak.
Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, play-off fikrine sıcak baktığını açıklamıştı. Çebi, "Play-off kararı tüm kulüplerin ortak kararı olacak diye düşünüyorum. 'Biz oynansın' deriz. O da turnuvada bir keyiftir ve gelirdir. Olursa destek veririz. Top oynamaktan mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif vereceği için bunu destekleyici oluruz" ifadelerini kullanmıştı.
Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda play-off oynanmıştı. O sezon ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar şampiyonluk grubunda yer almıştı. Sezonu Galatasaray şampiyon tamamlamıştı.