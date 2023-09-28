TFF'den play-off açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, play-off fikrine sıcak baktığını açıklamıştı. Çebi, "Play-off kararı tüm kulüplerin ortak kararı olacak diye düşünüyorum. 'Biz oynansın' deriz. O da turnuvada bir keyiftir ve gelirdir. Olursa destek veririz. Top oynamaktan mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif vereceği için bunu destekleyici oluruz" ifadelerini kullanmıştı.