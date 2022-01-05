TFF'nin Süper Kupa planı çöktü: Koskoca stat boş kaldı

TFF'nin Katar'da düzenlendiği Süper Kupa maçında tribünler boş kaldı.

Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak olan Ahmed Bin Ali Stadyumu, Beşiktaş-Antalyaspor maçına da ev sahipliği yaptı. Ancak karşılaşmaya ilgi çok düşük seviyede kaldı.

Katar'daki COVID tedbirleri kapsamında tribünlere yüzde 25 kapasiteyle seyirci alabilen TFF, maçın oynanacağı stadyumu dolduramadı.

Yaşanan bu durum sosyal medyada TFF'ye tepki gösterilmesine neden oldu. Futbolseverler, sosyal medyada TFF'ye mücadelenin Katar'da oynatılmasına ilişkin eleştiri mesajları attı.