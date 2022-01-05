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TFF'nin Süper Kupa planı çöktü: Koskoca stat boş kaldı

Beşiktaş ile Antalyaspor'u Katar'da karşı karşıya getiren Süper Kupa organizasyonu sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Mücadelenin Türkiye'den çok uzak bir yerde oynatılması ve COVID tedbirleri sebebiyle maçın oynanacağı stadyuma yüzde 25 oranında seyirci alınması tepkileri de beraberinde getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFFnin Süper Kupa planı çöktü: Koskoca stat boş kaldı
Ahmed Bin Ali Stadyumu - Katar

TFF'nin Katar'da düzenlendiği Süper Kupa maçında tribünler boş kaldı.

Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak olan Ahmed Bin Ali Stadyumu, Beşiktaş-Antalyaspor maçına da ev sahipliği yaptı. Ancak karşılaşmaya ilgi çok düşük seviyede kaldı.

Katar'daki COVID tedbirleri kapsamında tribünlere yüzde 25 kapasiteyle seyirci alabilen TFF, maçın oynanacağı stadyumu dolduramadı.

  • Yaşanan bu durum sosyal medyada TFF'ye tepki gösterilmesine neden oldu. Futbolseverler, sosyal medyada TFF'ye mücadelenin Katar'da oynatılmasına ilişkin eleştiri mesajları attı.

Ahmed Bin Ali Stadyumu
Ahmed Bin Ali Stadyumu

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