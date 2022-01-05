TFF'nin Süper Kupa planı çöktü: Koskoca stat boş kaldı

TFF'nin Katar'da düzenlendiği Süper Kupa maçında tribünler boş kaldı.
Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak olan Ahmed Bin Ali Stadyumu, Beşiktaş-Antalyaspor maçına da ev sahipliği yaptı. Ancak karşılaşmaya ilgi çok düşük seviyede kaldı.
Katar'daki COVID tedbirleri kapsamında tribünlere yüzde 25 kapasiteyle seyirci alabilen TFF, maçın oynanacağı stadyumu dolduramadı.
- Yaşanan bu durum sosyal medyada TFF'ye tepki gösterilmesine neden oldu. Futbolseverler, sosyal medyada TFF'ye mücadelenin Katar'da oynatılmasına ilişkin eleştiri mesajları attı.