Thomas Meunier: Kulübün projeleri beni mutlu etti

"Buraya gelen taraftarlarımıza ve ilgilerine teşekkür ederim. Kulübümüzle görüşmeler olumlu geçti. Hocamızla da video görüşmesi yaptım. Kulübün projeleri beni mutlu etti. Ondan sonra da çok fazla düşünmeye gerek kalmadı açıkçası. Denswil ile daha önce birlikte oynamıştım. Onunla görüştüm"