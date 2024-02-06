Thomas Meunier: Kulübün projeleri beni mutlu etti

Trabzonspor, Borussia Dortmund'ta oynayan Thomas Meunier'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Prensip anlaşmasına varılan 32 yaşındaki sağ bek, bu akşam kente geldi.
Belçikalı futbolcunun, sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
"Buraya gelen taraftarlarımıza ve ilgilerine teşekkür ederim. Kulübümüzle görüşmeler olumlu geçti. Hocamızla da video görüşmesi yaptım. Kulübün projeleri beni mutlu etti. Ondan sonra da çok fazla düşünmeye gerek kalmadı açıkçası. Denswil ile daha önce birlikte oynamıştım. Onunla görüştüm"
"Süper Lig maçlarını da daha önce izlemiştim. Takımımız her zaman zirve mücadelesi veren bir takım. 2 sene önce de şampiyonluk elde edildi. Zirve mücadelesi vereceğiz. Dortmund ile birlikte son zamanlar biraz sıkıntılar oldu. Hocamızla görüştükten sonra kafamda çok fazla soru işareti kalmadı"