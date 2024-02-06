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Spor

Thomas Meunier: Kulübün projeleri beni mutlu etti

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Borussia Dortmund'un Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi. Havaalanında açıklamalarda bulunan Meunier, "Kulübümüzle görüşmeler olumlu geçti. Hocamızla da video görüşmesi yaptım. Kulübün projeleri beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

20:42 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Thomas Meunier
Thomas Meunier

Trabzonspor, Borussia Dortmund'ta oynayan Thomas Meunier'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Prensip anlaşmasına varılan 32 yaşındaki sağ bek, bu akşam kente geldi.


Belçikalı futbolcunun, sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.


Havalananında konuşan Thomas Meunier'in ilk açıklamaları:
'Kulübün projeleri beni mutlu etti'

"Buraya gelen taraftarlarımıza ve ilgilerine teşekkür ederim. Kulübümüzle görüşmeler olumlu geçti. Hocamızla da video görüşmesi yaptım. Kulübün projeleri beni mutlu etti. Ondan sonra da çok fazla düşünmeye gerek kalmadı açıkçası. Denswil ile daha önce birlikte oynamıştım. Onunla görüştüm"

'Zirve mücadelesi vereceğiz'

"Süper Lig maçlarını da daha önce izlemiştim. Takımımız her zaman zirve mücadelesi veren bir takım. 2 sene önce de şampiyonluk elde edildi. Zirve mücadelesi vereceğiz. Dortmund ile birlikte son zamanlar biraz sıkıntılar oldu. Hocamızla görüştükten sonra kafamda çok fazla soru işareti kalmadı"





#Trabzonspor
#Thomas Meunier
#Trendyol Süper Lig
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