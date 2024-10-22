Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Peki, THY Avrupa Ligi 5. haftasında hangi maçlar var? İşte detaylar.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 5. haftasının maç programı ve ilk 4 haftanın puan durumu şöyle:

ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Avrupa Ligi'nde haftanın maçı olarak gösterilen karşılaşmada ise Fenerbahçe Beko, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 25 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ilk 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Son şampiyon Yunan ekibi ise ligdeki son 2 maçını kaybetti. Panathinaikos 2 galibiyet, 2 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor. İki takım, geçen sezon Dörtlü Final'in yarı finalinde karşılaşmış ve Panathinaikos karşılaşmayı kazanarak şampiyonuğa uzanacağı finale çıkmıştı.

Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 21.30'da EA7 Emporio Armani Milan'la karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, ilk 4 maç sonunda ikişer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 1 galibiyet, 3 yenilgiyle 17. sırada bulunuyor.