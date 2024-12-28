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THY Euroleague’de bu hafta istediğimiz sonuçları alamadık

THY Euroleague’de bu hafta istediğimiz sonuçları alamadık

11:4328/12/2024, Cumartesi
IHA
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THY Euroleague’de Türk takımları haftayı mağlubiyetle kapattı
THY Euroleague’de Türk takımları haftayı mağlubiyetle kapattı

THY Euroleague’de 18. hafta geride kalırken, Türk takımları haftayı mağlubiyetle kapattı. Takımlarımız bu hafta istenilen sonuçları alamadı.

THY Euroleague’de 18. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı müsabakalarda sahadan mağlubiyet ayrıldı. Anadolu Efes, Monaco’ya deplasmanda 94-75 yenilirken, Fenerbahçe de Partizan’a 90-81’lik skorla kaybetti. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, konuk olduğu Bayern Münih’i 80-69 mağlup etmeyi başardı.


Monaco liderliğe yükseldi

Ligde 12. galibiyetini Efes karşısında alan Fransa temsilcisi AS Monaco, liderliğe yükseldi. Aynı galibiyet sayısına sahip Olympiakos ikinci sırada, bir maçı eksik Paris Basketball ise 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, üst üste aldığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerilerken, A. Efes de sarı-lacivertlileri bir basamak gerisinde takip ediyor. Ligin son sırasında 3 galibiyetle ALBA Berlin yer alıyor.


Euroleague’de 18. haftanın toplu sonuçları şöyle:

ALBA Berlin: 69 - Real Madrid: 80

AS Monaco: 94 - A. Efes: 75

Maccabi Tel Aviv: 95 - Zalgiris Kaunas: 78

Olimpia Milano: 83 - Olympiakos: 84

Barcelona: 74 - Kızılyıldız: 78

Baskonia: 94 - Paris Basketball: 81

Bayern Münih: 69 - Panathinaikos: 80

Partizan: 90 - Fenerbahçe Beko: 81

Bologna: 83 - Asvel: 69



#THY Avrupa Ligi
#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes

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