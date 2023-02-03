Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, özellikle Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler’in kadroda yer almamasıyla ilgili eleştiriler üzerine konuştu. Kafkas, "U19 ve U17 Milli Takımlarımız çok iddialı durumdalar. Arda, U17 Takımı’nda ve bu takımı güçlü tutmak istedik. Aynı şekilde U19 için de 3 oyuncuyu Ümit Milli Takım’dan U19’a gönderdik" dedi.