Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

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Tolunay Kafkas
Türkiye U21 Milli Takımı'nın başında 18 maça çıkıp 6 galibiyet alabilen teknik direktör Tolunay Kafkas, TFF yönetimi tarafından görevinden alındı.
Ümit Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas dönemi sona erdi. A Spor'un haberine göre, Kafkas ile ayrılık için anlaşma sağlandı. Tolunay Kafkas ile ayrılığın resmi olarak da kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.
Tolunay Kafkas, Ağustos 2020'den bu yana Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu. Tarihin en iyi Ümit Milli Takım havuzuna sahip olduğu yorumlanan Ay-Yıldızlılar, hedeflediği turnuvalara üst üste katılamama başarısızlığı göstermişti.
Öte yandan Tolunay Kafkas sonrası Ümit Milli Takımı'nın listesinde farklı adaylar olduğu ifade edildi.