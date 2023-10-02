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Spor

Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

14:12 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tolunay Kafkas, takımın başında en son Galatasaray maçına çıkmıştı.

Tolunay Kafkas, takımın başında en son Galatasaray maçına çıkmıştı.

Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi. Başkent ekibinde yönetim, 55 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Ankaragücü, son olarak ligde Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Bu sezon Tolunay Kafkas yönetiminde 7 maça çıkan sarı-lacivertli takım, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.






#Süper Lig
#Ankaragücü
#Tolunay Kafkas
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