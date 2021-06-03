Tolunay Kafkas'ın hamlesi tepki çekti: "Böyle antrenörlük olmaz"

Ümit Milli Takım, özel müsabakada Ukrayna U21 takımını konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle son erdi.

Ukrayna'nın golünü 27. dakikada Danyil Alefirenko kaydetti. Ay-yıldızlı ekibimize beraberliği getiren gol, 81. dakikada Batuhan Kör'den geldi.

Yenilen golde hata yapan Erkan Süer büyük üzüntü yaşadı.

Kafkas'ın hata yapan oyuncuyu çıkarması tepki çekti

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın karşılaşmada yenilen golde hatası bulunan Erkan Süer'i ilk yarı bitmeden oyundan alması dikkati çekti.

19 yaşındaki oyuncunun kenara gelirken bir hayli üzgün olduğu görülürken, sosyal medyada teknik direktör Kafkas'a yönelik, "Böyle antrenörlük olmaz" şeklinde tepki mesajları atıldı.

REKLAM

Tolunay Kafkas maçın ardından yaptığı açıklamada, hatası nedeniyle değil, korumak adına Erkan Süer'i kenara aldığını söyledi.

İşte milli takımımızın karşılaşmada yediği gol ve Kafkas'ın maç sonu yaptığı açıklama;

Ümit Milli Takımı'mız, Ukrayna karşısında bu golle 1-0 geriye düştü.



🇹🇷 Türkiye U21 0 - 1 Ukrayna U21 🇺🇦



⚽27' Danyil pic.twitter.com/4QVa6jD7vR — Fotomaç (@fotomac) June 2, 2021

🎙Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın maç sonu açıklamaları:

Oyunun çok büyük bölümünden çok memnunum, çok pozisyona girdik. Bu oyun anlayışımızı devam ettirmek istiyoruz. pic.twitter.com/DqgR8GAulf — A Spor (@aspor) June 2, 2021