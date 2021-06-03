Spor Tolunay Kafkasın hamlesi tepki çekti "Böyle antrenörlük olmaz"
FUTBOL FUTBOL

Tolunay Kafkas'ın hamlesi tepki çekti: "Böyle antrenörlük olmaz"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın Ukrayna ile oynanan özel maçta hata yapan Erkan Süer'i ilk yarı bitmeden oyundan alması sosyal medyada tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolunay Kafkasın hamlesi tepki çekti: Böyle antrenörlük olmaz
Tolunay Kafkas

Ümit Milli Takım, özel müsabakada Ukrayna U21 takımını konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle son erdi.

Ukrayna'nın golünü 27. dakikada Danyil Alefirenko kaydetti. Ay-yıldızlı ekibimize beraberliği getiren gol, 81. dakikada Batuhan Kör'den geldi.

Yenilen golde hata yapan Erkan Süer büyük üzüntü yaşadı.
Yenilen golde hata yapan Erkan Süer büyük üzüntü yaşadı.

Kafkas'ın hata yapan oyuncuyu çıkarması tepki çekti

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın karşılaşmada yenilen golde hatası bulunan Erkan Süer'i ilk yarı bitmeden oyundan alması dikkati çekti.

19 yaşındaki oyuncunun kenara gelirken bir hayli üzgün olduğu görülürken, sosyal medyada teknik direktör Kafkas'a yönelik, "Böyle antrenörlük olmaz" şeklinde tepki mesajları atıldı.

Tolunay Kafkas maçın ardından yaptığı açıklamada, hatası nedeniyle değil, korumak adına Erkan Süer'i kenara aldığını söyledi.

İşte milli takımımızın karşılaşmada yediği gol ve Kafkas'ın maç sonu yaptığı açıklama;

A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosu kesinleşti: 4 futbolcu kamptan ayrıldı
SPOR
A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosu kesinleşti: 4 futbolcu kamptan ayrıldı
Abone Ol Google News
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.
Sivasta katliam gibi kaza

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

512 liraya kadar gerileyebilir!

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.

Örgüt, PKK'ya silah satışında aracılık etmiş.

​Ankesörde yeni yöntem geliştirildi.

​Beklenen düzenleme kabul edilerek yasalaştı.
Koronanın yeni<br>merkez üssü olabilir

Koronanın yeni
merkez üssü olabilir

Ülkedeki insani kriz sonrası dikkat çeken uyarı.
En önemli<br>10 keşiften biri

En önemli
10 keşiften biri

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.