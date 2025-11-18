Yeni Şafak
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP Valencia testini başarıyla tamamladı

21:0918/11/2025, Salı
AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası’ndaki ilk resmi test sürüşünü İspanya’nın Valencia pistinde geride bıraktı. Prima Pramac Yamaha adına piste çıkan 29 yaşındaki sürücü, 53 tur sonunda 1.30.667’lik derecesiyle günü 18. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası kapsamında gerçekleştirdiği ilk resmi testte piste çıktı. İspanya’nın doğusundaki Valencia pistinde yapılan çalışma, Toprak’ın yeni takımı Prima Pramac Yamaha ile geçirdiği ilk gün oldu.


Valencia Testinin Ayrıntıları

Günün farklı seanslarında toplam 53 tur atan Razgatlıoğlu, MotoGP’nin yüksek tempolu yapısına uyum sağlama fırsatı buldu. Test boyunca Yamaha motorunu tanımaya odaklanan milli sporcu, en hızlı turunu 1.30.667 ile kaydetti. Razgatlıoğlu’nun bu dereceyle 18. sırada yer alması, MotoGP kariyerine başlangıç için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni Takım ve İlk İzlenimler

Toprak’ın 2025 sezonu için tercih ettiği Prima Pramac Yamaha takımı, MotoGP’de uzun yıllardır rekabet eden ekiplerden biri. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, MotoGP seviyesine geçişte farklı sürüş dinamiklerine alışırken teknik ekibiyle yoğun veri analizi yapmayı sürdürüyor.


Türkiye’nin Gururu Pistte

Superbike Dünya Şampiyonası’ndaki başarılarıyla tanınan Toprak, kariyerini MotoGP’ye taşıyarak Türk motorsporları tarihinde yeni bir sayfa açmış durumda. Valencia’daki ilk resmi test, hem Türkiye’deki spor takipçileri hem de uluslararası motorsporları çevrelerinde dikkatle izlendi.




