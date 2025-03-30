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Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de zafer

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de zafer

17:2830/03/2025, Pazar
AA
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Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 2. ayağında motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 2. ayağının ikinci yarışında birinci oldu.


Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi. ​​​​​​​Superpole yarışında ilk sırayı alan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk cepten kalktığı mücadeleyi kazandı.


Kariyerinin 60. galibiyetini elde eden Toprak, Carl Fogarty ile paylaştığı Superbike tarihinin 3. en fazla yarış kazanan sürücüsü ünvanını tek başına ele geçirdi. Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3'üncü oldu.



Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, superpole yarışında düşerek mücadeleyi bitiremedi, ikinci yarışta ise 13. sırayı aldı.


Bulega, 111 puanla pilotlar klasmanının zirvesindeki yerini korudu. Hafta sonunu 3'te 3 yaparak tamamlayan Toprak, 82 puanla şampiyonada 2'nci sıraya yükseldi.





#Toprak Razgatlıoğlu
#Dünya Superbike Şampiyonası
#Portekiz

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