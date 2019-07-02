SÜPER LİG

Tottenham 517 gün sonra transfer yaptı

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Leeds United’dan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Jack Clarke'ı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Genç oyuncu yeni formasıyla poz verdi.

Genç oyuncu yeni formasıyla poz verdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Championship takımı Leeds United'dan 18 yaşındaki Jack Clarke'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncuyla 2023'e kadar anlaşma yapıldığı ve oyuncunun 1 sezon daha kiralık olarak Leeds United'da kalacağı belirtildi.

Tottenham en son 31 Ocak 2018'de Paris Saint-Germain'den (PSG) Lucas Moura'yı transfer etmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra ekibi, yeni stadının inşası nedeniyle transfer yapmıyordu. Tottenham, 517 gün sonra yaptığı ilk transfer olan Clarke için Leeds United'a 10 milyon pound ödeyecek.

  • Geçen sezon 25 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 2 de gol attı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.